AMBIENTE

GUALDO TADINO L'intervento di diradamento della pineta di Sascupo è necessario «in quanto fisiologico nel ciclo evolutivo delle formazioni di alto fusto, ed è stato previsto in un progetto di taglio in ossequio alle norme forestali vigenti, approvato con le prescrizioni imposte dalla competente autorità amministrativa Afor ed eseguito come prescritto», ed anche perché «non sono emerse violazioni neppure a seguito dell'ispezione dei carabinieri forestali». Contro questo diradamento programmato dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese aveva presentato un esposto un'associazione gualdese chiedendo il sequestro cautelativo del cantiere disposto poi il 18/10/2019. La relazione del consulente del tribunale è stata sufficiente al Commissario per la liquidazione degli usi civici Antonio Perinelli per dissequestrare l'area ( come richiesto dalla Comunanza) e consentire il proseguimento dell'operazione. Anche perché viene riconosciuto che «la legna ritraibile dal taglio di diradamento oggetto della presente causa non manifesta alcun interesse per le esigenze di legnatico della popolazione gualdese». La continuazione del sequestro potrebbe «comportare delle conseguenze patrimoniali per la Comunanza derivanti del contratto dall'inadempimento stipulato con la società Duferco». Il progetto di diradamento servirà per favorire la crescita spontanea della macchia mediterranea destinata a sostituire i pini che hanno fatto il loro dovere come piante pioniere.

Riccardo Serroni

