19 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







SALUTE

GUALDO TADINO Oggi apre il secondo punto vaccinale nel comune, nella sede della Rocchetta Spa, nella zona industriale Sud. Si tratta di uno dei primi hub vaccinali in azienda in Umbria e uno dei pochi presenti in tutta Italia, con Rocchetta che mette a disposizione, a propria cura e spese, i locali dove sarà somministrato il vaccino ed il personale medico e sanitario che effettuerà le vaccinazioni.

A breve verranno comunicati orari e modalità di fruizione del punto vaccinale che, da oggi, è comunque operativo. «Si tratta di un risultato straordinario per una città delle dimensioni di Gualdo Tadino - ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti - l'apertura di questo secondo punto vaccinale presso Rocchetta Spa rappresenta un motivo di grande orgoglio, poiché consentirà di vaccinare tanti altri cittadini e accelerare ulteriormente la campagna vaccinale per sconfiggere al più presto il Covid-19. Ringrazio Rocchetta per il notevole contributo dato e la sensibilità mostrata, le strutture dell'Usl Umbria 1 per il lavoro svolto, il personale medico, sanitario ed amministrativo che giornalmente vi opererà per somministrare i vaccini alla popolazione, il Commissario Straordinario D'Angelo per la fattiva collaborazione. Insieme si possono raggiungere risultati straordinari e questo ne è un grande esempio».

Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA