10 Marzo 2021

LA CITTÀ CHE CAMBIA

GUALDO TADINO Dopo il botta e risposta tra il vice presidente della giunta regionale Roberto Morroni ed il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, sul progetto di recupero dell'ex ospedale Calai sembra che sia arrivato il momento del dialogo.

É stato infatti annunciato un incontro per oggi pomeriggio alle 16,45 tra le Ragione (Roberto Morroni ed assessore alla Salute, Luca Coletto)ed il comune di Gualdo (Presciutti ed i capigruppo consiliari).

Il confronto servirà a rappresentare la posizione e le linee di indirizzo che l'Esecutivo regionale intende portare avanti per il recupero e la valorizzazione della struttura.

La cittadinanza gualdese, a 13 anni dalla chiusura dell'ospedale Calai (trasferito al nuovo ospedale di Branca), si augura che finalmente emerga un percorso condiviso e si passi alla fase progettuale. La condivisione è d'obbligo perché la Regione è proprietaria degli immobili dell'ex ospedale ed il comune, tramite l'Easp, ha voce in capitolo sul contiguo centro anziani Easp e sulle altre strutture contingenti (Villa Luzi ed ex palazzina Inam).

Il recupero deve riguardare nel suo complesso tutta l'area. Il dato certo da cui partire riguarda le risorse finanziarie che la Regione ha intenzione di mettere sul tavolo. Il progetto più o meno ambizioso dipenderà soprattutto da questo dato.

Riccardo Serroni

