16 Marzo 2021

GUALDO TADINO L'italo- americano Anthony Scaramucci, imprenditore, finanziere e politico, è diventato cittadino onorario di Gualdo Tadino. Scaramucci ha ricoperto il ruolo di direttore delle comunicazioni della Casa Bianca per 11 giorni con il presidente Donald Trump e quello di Senior Vice President e Chief Strategy Officer della Export-Import Bank of the United States, ed è attualmente Managing Partner di SkyBridge Capital, Chairman di Salt e membro del Council on Foreign Relations. La cerimonia è avvenuta durante la seduta del consiglio comunale di ieri alla quale Anthony Scaramucci ha partecipato in diretta video dagli Stati Uniti. Non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno il neo concittadino, nato nel 1964 a Long Island, New York, tornerà a Gualdo Tadino, dopo l'ultima visita del 1985, insieme all'amico fraterno Dott. Diego Massimiliano De Giorgi, fondamentale mediatore dell'incontro tra il sindaco e il finanziere italo-americano. Il nonno del Dott. Scaramucci, Alessandro, nato a Nasciano nel 1890, è emigrato negli Stati Uniti il 25 Ottobre 1920 sulla nave Leopoldina della società CGT, mentre la moglie, Celestina Marconi, lo seguì il 2 agosto 1921.

Francesco Serroni

