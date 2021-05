31 Maggio 2021

LA PAURA

GUALDO TADINO Salvi per miracolo. Fortunatamente si è conclusa solamente con un bello spavento la spiacevole disavventura di sabato sera per quattro ragazzi di Fossato di Vico. Intorno alle 21, in località San Rocco di Gualdo Tadino, i quattro giovani sono finiti fuori strada e sono rimasti intrappolati in una scarpata.

La vettura sulla quale viaggiavano lungo una strada di campagna, stretta e con i fossati a lato della sede stradale, è uscita di strada ed è andata a ribaltarsi sul fianco sulla scarpata sita a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana ed i carabinieri di Gualdo Tadino ed hanno ritrovato l'auto inclinata sul fianco destro ed incastrata all'interno del fossato.

I giovani stavano tutti bene anche se erano visibilmente spaventati e le forze dell'ordine hanno compiuto gli accertamenti del caso finalizzati anche a ricostruire la dinamica dell'incidente.

I vigili del fuoco erano dovuti intervenire anche qualche ora prima per un altro incidente stradale verificatosi nel pomeriggio lungo la statale Flaminia, all'altezza dell'incrocio con Via Lucantoni. Il sinistro è avvenuto tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente ed ha visto il coinvolgimento di tre feriti lievi per i quali è stato necessario ricorrere alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.

