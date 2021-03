4 Marzo 2021

GUALDO TADINO «Abbiamo ottime possibilità di vedere molto presto l'avvio del punto vaccinale in città al centro della terza età in Piazza Federico II di Svevia». Così il sindaco Massimiliano Presciutti ha annunciato i passi avanti fatti a seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi. Nel frattempo, la dottoressa Sara Mandorla, in qualità di coordinatrice di diverse associazioni a tutela di pazienti cardiopatici, ha scritto all'assessore regionale Luca Coletto per chiedere «di regolamentare l'accesso al vaccino non solo in base all'età ma anche alla presenza di patologie che rendono più fragili questi pazienti». Partendo dal dato che, finora, le vaccinazioni anti Covid-19 sono state rivolte ai cittadini di età 80 e più anni, la Mandorla ha però evidenziato che «oltre all'età incidono anche le patologie e comorbilità preesistenti: nei pazienti deceduti le più frequenti sono diabete (29,3%), cardiopatia ischemica (28,1%; in un quarto dei casi associata a diabete), fibrillazione atriale (24,2%), demenza (23,5%), insufficienza renale cronica (21%), problemi polmonari (17,4%), scompenso cardiaco (16,1%), cancro (16,7%), ipertensione (65,8%)» Da qui la richiesta di far rientrare nelle vaccinazioni «anche la fascia 66-80, la più colpita dalla patologia cardiovascolare».

Francesco Serroni