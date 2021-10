Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

EDILIZIA SCOLASTICA

GUALDO TADINO Otto milioni di euro in arrivo per l'istituto di istruzione superiore R. Casimiri: saranno impiegati per interventi di adeguamento e miglioramento sismico. Il finanziamento, precisamente di 8.172.000 euro, è stato approvato dal comitato istituzionale per l'Umbria e sarà a breve erogato insieme a quello di altre scuole umbre con l'ordinanza speciale attesa dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini frutto del Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche. In totale sono 53 (40 scuole fuori dal cratere del terremoto e 13 all'interno) i plessi scolastici dell'Umbria interessati per interventi complessivi pari a 234.484.702 euro. Il Casimiri di Gualdo Tadino (di proprietà della Provincia di Perugia), è l'unico plesso interessato nel comprensorio dell'eugubino-gualdese. Le risorse in arrivo consentiranno di innalzare notevolmente gli standard di sicurezza della scuola attraverso vari interventi di adeguamento sismico, permettendo a studenti, professori, personale scolastico di poter svolgere al meglio le proprie attività in un ambiente sicuro e al passo con i tempi.

Francesco Serroni