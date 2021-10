Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

LA VICENDA

GUALDO TADINO «Dico in maniera inequivocabile che non c'è alcuna possibilità che a breve Luigi Chiatti venga trasferito nell'ex carcere di Gualdo Tadino e che forse questa cosa non avverrà mai». Queste le parole del sindaco Massimiliano Presciutti sulla questione Rems, pronunciate in apertura del consiglio comunale di ieri.

«Dopo essere stato contattato dalle strutture regionali e condividendo la necessità di creare questo tipo di struttura in Umbria ha spiegato Presciutti - ho personalmente, insieme ad alcuni membri della giunta comunale, accompagnato i tecnici di Asl e Regione per due sopralluoghi presso l'ex carcere, che è di proprietà pubblica, per valutare costi e tempi per una eventuale ristrutturazione. Io non ho preso nessuna decisione, al momento non c'è nessun progetto e siamo ancora in attesa dei riscontri dei sopralluoghi». Presciutti ha poi citato una recente dichiarazione dell'assessore regionale Coletto che ha confermato che l'Umbria avrà una sua Rems ma che, ad oggi, non è possibile ipotizzarne tempi di realizzazione e collocazione, informando poi il consiglio che altre città si sono già fatte avanti con delle strutture private. Infine, indipendentemente dalla questione Rems, della quale si tornerà a discutere in un prossimo consiglio comunale, Presciutti ha anticipato che «l'Opera Salesiana si è detta disponibile ad ospitare presso il Verde Soggiorno i ragazzi del Germoglio che quindi vedrebbero finalmente il trasferimento del centro diurno per disabili adulti dall'ex carcere in una collocazione più decorosa dove potranno essere avviate anche tante altre attività socio-lavorative. I responsabili di Asl e Distretto hanno già ritenuto idonea la struttura e la prossima settimana la andremo a vedere insieme ai genitori. Ovviamente il Comune ci investirà di suo e quindi non ci sarà alcun onere per le famiglie, come accade già oggi». Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA