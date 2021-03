13 Marzo 2021

LA GIORNATA

GUALDO TADINO L'olandese Mathieu van der Poel, con un bellissimo scatto a 200 metri dall'arrivo in Viale Mancini a Gualdo Tadino si è aggiudicato l'emozionante terza tappa della Tirreno-Adriatico. Dopo l'allungo di Stybar, van Aert è scattato per riprenderlo ma dietro di lui era pronto van der Poel che, all'uscita dall'ultima curva prima del rettilineo finale, si è portato prepotentemente in testa vincendo di forza, di potenza, di orgoglio davanti a van Aert e Ballerini.

«Ero frustrato per l'errore che ho fatto ieri quindi volevo far bene oggi le prime parole del vincitore di tappa, secondo in classifica generale a 4'' da van Aert che resta in maglia azzurra -. Sono davvero felice di questa vittoria, soprattutto dopo il lavoro della squadra. È stato uno sprint davvero difficile dopo una lunga tappa. Volevo davvero vincere una tappa della Tirreno-Adriatico».

Le emozioni non sono mancate sin dall'ingresso a Gualdo Tadino quando a tre chilometri dall'arrivo, in Via Flaminia, mentre la testa del gruppo riprendeva gli ultimi tre battistrada per poi lanciarsi a gran velocità verso il finale di corsa, nella parte centrale del gruppo si verificava una brutta caduta che vedeva coinvolti diversi ciclisti. Lungo il percorso, tra la provinciale di San Pellegrino e Via Flaminia non si sono registrati grandi assembramenti, come aveva richiesto il sindaco Massimiliano Presciutti, ma la presenza dei sostenitori non è comunque mancata. Un piccolo capannello di folla era presente all'altezza del bivio tra Via Flaminia e Viale Roma, in una curva a gomito particolarmente impegnativa e spettacolare. Poco dopo, sull'asfalto, una scritta gigante recitava W Puccio a sostegno del ciclista di Petrignano di Assisi, siciliano d'origine, al quale, a poche decine di chilometri da casa, i suoi tifosi non hanno voluto far mancare il loro personale supporto.

Nella zona del traguardo, l'affollamento più consistente con qualche decina di tifosi, tutti con la mascherina, presenti dietro le transenne. Tra l'altro, nella zona di arrivo presso i giardini pubblici, per tutta la mattina si sono riscontrati disagi per l'accesso al distretto sanitario lì presente. Infatti, nonostante l'invito comunicato a mezzo stampa a raggiungere il distretto a piedi, tanti vi si sono recati in auto transitando per Via Pennoni, dove non era stato affisso alcun cartello al riguardo, andando a congestionare il senso unico di Via Otello Sordi. Tornando alla corsa, il vincitore ha chiuso la tappa più lunga di questa edizione della Tirreno-Adriatico, con 219 km, in 5h24'18, ad una media 40.518 km/h.

La classifica generale vede quindi in testa Wout van Aert, maglia azzurra e ciclamino in quanto leader anche della classifica a punti, seguito da Mathieu van der Poel a 4'' e Julian Alaphilippe, campione del mondo, a 10''. Resta in maglia verde, leader del gran premio della montagna, Vincenzo Albanese, mentre conquista la maglia bianca, leader della classifica dei giovani, Tadej Pogaar che nel 2020 ha vinto la classifica generale del Tour de France. Oggi la gara riparte da Terni per la 4° tappa lunga 148 km con arrivo a Prati di Tivo.

Francesco Serroni

