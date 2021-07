Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

L'IDEA

GUALDO TADINO Il Comune ha presentato #Digitadino, uno strumento che consente di usufruire di servizi online h24 per cittadini ed imprese. Nello specifico si tratta di uno sportello telematico polifunzionale che, tramite il sito istituzionale e la registrazione tramite Spid o carta d'identità elettronica, permette di reperire informazioni ed utilizzare servizi utili come prendere visione della propria situazione anagrafica e generare tutte le autocertificazioni necessarie nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il cittadino potrà conoscere la propria situazione tributaria, presentare domande rispetto ai servizi scolastici e pagare le proprie rette. I vari servizi attivi all'interno del portale sono: anagrafe elettorale scuola cimitero pratiche edilizie contratti Tari (indicata come Tares) Imu Tasi. Inoltre l'integrazione con il sistema di PagoPa permette il pagamento on line di quasi tutti i servizi comunali. L'assessore all'agenda digitale Stefano Franceschini, nel ringraziare Francesco Luciani, Salvatore Zenobi, Roberto Biagiotti, Marco Coldagelli e Propaganda Studio per aver lavorato al progetto ha spiegato che lo scopo di #Digitadino è quello di portare più gente possibile ad utilizzare i servizi digitali del nostro Ente Comunale, cercando di digitalizzare sempre più le operazioni e le richieste dei cittadini ed utilizzando sempre meno la carta.

Francesco Serroni

