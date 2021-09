Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Lo showroom dell'arte, cultura e bellezza. Libri e musica in bottega è un nuovo format, un contenitore ideato da Stefano Lazzari titolare insieme al padre Romolo ed alla sorella Francesca della Bottega Tifernate, specializzata nella riproduzione di opere ed affreschi di ogni periodo storico. Il debutto di questo nuovo modo di accostare eccellenze e creatività, una vera anteprima, alle 17.30 con la presentazione in musica del romanzo Dannati per sempre, ultima fatica di Nicola Calathopoulos. Fra un'opera di Raffaello e di Caravaggio, affreschi mozzafiato ed altre copie d'autore direttamente in bottega, l'autore dialogherà con Roberto Conticelli, presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti. L'evento sarà allietato da Fabio Battistelli, clarinettista, ideatore di suggestive performance durante il lockdown, e Christian Riganelli, fisarmonicista, compositore, direttore del Museo internazionale della fisarmonica di Castelfidardo. «Libri, arte, musica, eccellenze agroalimentari e tanto altro che identifica il nostro territorionei luoghi dove si produce e si crea», spiega Lazzari. «Con questa iniziativa pensiamo di dare il nostro piccolo contributo alla diffusione del bello racchiuso, nella tradizione, nel presente e nel futuro di Città di Castello, dell'Altotevere umbro e toscano». Ingresso ad invito, verificato il Green pass.

W. Rond.