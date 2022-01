Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:02

GUALDO TADINO La Virtus Waldum calcio a 5 si scioglie e dona 4.500 euro ad altre due associazioni del territorio. Il bel gesto del sodalizio biancorosso è stato deciso dall'assemblea straordinaria del 29 dicembre scorso che, nel decretare lo scioglimento dell'associazione - dopo aver interrotto l'attività agonistica la scorsa estate, anche e soprattutto a causa della pandemia -, ha deciso di donare il proprio patrimonio a Gualdo Casacastalda e Correreaperdifiato.

«La votazione sullo scioglimento proposto dal presidente Fabio Ippoliti si legge nel comunicato diffuso alla stampa - è avvenuta all'unanimità ed i soci hanno ringraziato il presidente per il prezioso lavoro svolto in questi anni di associazionismo. La Virtus Waldum ha poi approvato il rendiconto economico consuntivo 2021 ed in conformità degli obblighi di legge e statutari ha deciso di devolvere la somma di 4.500 euro in favore di due associazioni del territorio. Alla Asd Gualdo Casacastalda, società che sta portando avanti in questa stagione l'attività agonistica di calcio a 5 a Gualdo Tadino, è stata devoluta la somma di 2.500 euro oltre alle attrezzature sportive di proprietà. Alla Associazione Correreaperdifiato, impegnata nella lotta alla fibrosi cistica, è stata devoluta la somma di 2.000 euro. Dopo sei anni di vita si chiude quindi l'avventura della Virtus Waldum, la cui gestione oculata ha permesso di effettuare delle sostanziose donazioni ad altre associazioni del territorio».

Nella comunità gualdese è stato molto apprezzato il gesto compiuto dalla società che era nata dalla fusione di due squadre di futsal, Virtus Gualdo e Waldum, la cui attività sportiva viene oggi portata avanti dal Gualdo Casacastalda che ha ringraziato «per la generosa donazione effettuata a favore della nostra attività di Calcio a 5. Questo dimostra quanto nella nostra città esista lo spirito di unione e passione che ci regala, non solo, lo sport». Gratitudine che arriva anche dall'associazione Correreaperdifiato: «Ancora una volta siamo estremamente grati per la grande umanità e sensibilità che ci circonda. Per la Virtus Waldum si chiude un capitolo ma resterà quanto di buono hanno fatto. Grazie».

