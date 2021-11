Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

GUALDO TADINO Dopo la sospensione dello scorso anno scolastico a causa dell'emergenza sanitaria, riprendono all'istituto scolastico Casimiri attività e laboratori. A partire dai laboratori teatrale e musicale che vantano oramai una tradizione consolidata, rappresentando un supporto fondamentale nel percorso di formazione degli studenti. Molto interessante, poi, il nuovo laboratorio Stem, rivolto agli alunni della prima classe dell'indirizzo scienze applicate del liceo scientifico. Lo studente diventa un artigiano digitale che, con la supervisione dei docenti, costruisce circuiti elettrici da collegare alla scheda Arduino1, unendo elementi di elettronica ai concetti di base della programmazione. Infine, ci sono anche delle novità con riguardo allo studio delle lingue straniere. Il biennio del liceo linguistico è stato potenziato con l'aggiunta di un'ora di inglese nel curricolum ed è imminente l'inizio dei corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche dei livelli B1, B2 e C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere (Qcer). E' inoltre previsto il proseguimento del progetto Erasmus Our European litery routes, cui il Casimiri partecipa in collaborazione con istituti scolastici di altri paesi europei (Polonia, Spagna, Romania e Grecia).

Francesco Serroni

