7 Maggio 2021

IMPRESA

«Stiamo uscendo da un periodo difficile, che ci ha visto faticare molto. Abbiamo però continuato a immaginare il futuro e a lavorare per realizzarlo. Ci siamo strutturati in modo idoneo e ora siamo in grado di affrontare il domani con serenità». In questi mesi di emergenza sanitaria, la cooperativa Gruppo Grifo Agroalimentare non ha mai interrotto l'attività e, anzi, ha investito ingenti risorse nella ricerca di nuovi mercati, in innovazione di processo e di prodotto.

«La chiusura di ristoranti e scuole, per esempio spiega il presidente Carlo Catanossi , ha influito pesantemente sulle nostre attività: uno dei principali mercati della nostra mozzarella era, infatti, quello delle pizzerie, mentre, non recandosi fisicamente a scuola, i ragazzi hanno modificato le loro abitudini alimentari, in particolare nel modo di fare colazione. Abbiamo perciò cercato e trovato-dice Catanossi- nuovi mercati all'estero e puntato su alcune linee di prodotti che prima non realizzavamo. Grazie a questi interventi, nonostante un'inevitabile contrazione del fatturato, nel 2020 siamo riusciti a contenere le perdite. Ciò consentirà ai nostri produttori di portare a casa un buon livello di remunerazione del prodotto, con numeri che ci collocano ancora una volta tra le prime aziende d'Italia come livello di remunerazione».

Accanto a questi interventi Geifo Agroalimentare ha puntato sull'ammodernamento totale dell'azienda. Dopo aver realizzato i caseifici a Norcia e Colfiorito, ha ristrutturato lo stabilimento di Ponte San Giovanni. «Stiamo per terminare l'investimento-dice Catanossi- ed entro giugno sarà attivo. Avremo uno degli impianti di lavorazione del latte più all'avanguardia e innovativi d'Italia: sarà in grado di trattare il latte in modo delicatissimo e, allo stesso tempo, ci farà risparmiare acqua ed energia». «Adesso chiude il presidente ci stiamo approcciando ad alcune grandi opportunità in campo agricolo legate al Recovery plan. Quest'anno verrà anche assegnato il marchio Igp a un prodotto caseario umbro e questo ci darà una grande mano per riaffermare la qualità dei nostri prodotti».