Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

GRANDI MANOVRE

TODI Il centro sinistra ha iniziato le grandi manovre in preparazione per la tornata elettorale della primavera prossima. Sono iniziati infatti i lavori per definire una nuova coalizione progressista e civica. In questi giorni il Partito Democratico ha promosso una serie di incontri bilaterali con le forze politiche e civiche che si collocano all'opposizione dell'amministrazione Ruggiano. Hanno partecipato rappresentanti di Sinistra per Todi, Partito Socialista, Italia Viva, Movimento 5 stelle, Civici Per.

«Sono stati incontri preliminari che lasciano ovviamente aperte tutte le porte» ha annunciato Umberto Magni neo segretario del Pd tuderte che ha aggiunto: «Inizia così un ciclo di incontri che dovranno portare alla definizione di un programma comune, di una coalizione, quindi di un candidato». «Nel corso degli appuntamenti é emersa con forza, la volontà di dare il via ad un percorso che porti alla costruzione di un progetto amministrativo alternativo alla giunta in carica ha spiegato Magni quindi sembra che si sia compiuto un primo passo nella direzione, da tutti auspicata, di un nuovo campo largo progressista e civico che superi gli steccati del centrosinistra tradizionale, a tre gambe, e sia in grado di competere con la destra cittadina. Un'alleanza forte scaturita dall'intesa sulle prospettive della nostra città, non un mero cartello elettorale del tipo tutti dentro, con alcuni punti irrinunciabili: la netta opposizione alle scelte (e alle non-scelte) della giunta Ruggiano e l'adesione ai valori fondanti della nostra Repubblica».

Intenzione di tutti questi partiti sembrerebbe quella di procedere all'ascolto delle forze produttive, sociali ed associative della città. «I nostri obiettivi comuni ha detto ancora il neosegretario - partono dalla difesa della sanità pubblica e del territorio, dalla centralità del lavoro e della questione demografica».

Luigi Foglietti