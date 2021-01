CORCIANO

Giorni di apprensione per i dipendenti del centro Grancasa di Corciano: nonostante i risultati delle vendite che nell'ultimo periodo sarebbero stati incoraggianti, la proprietà ha richiesto la cassa integrazione per la cessazione dell'attività e sta comunicando ai venti lavoratori la chiusura del negozio di Taverne.

La comunicazione sarebbe avvenuta proprio in questi giorni di festa attraverso telefonate, che chiaramente hanno gettato nello sgomento i dipendenti, ma anche le istituzioni, con i sindacati pronti alla battaglia.

«Insieme al sindaco Giacomo Chiodini ha spiegato il primo cittadino di Corciano Cristian Betti a Umbria24 ci stiamo già muovendo. Una volta che saranno arrivate le comunicazioni formali metteremo in campo tutti gli strumenti del caso, dai tavoli regionali a quelli nazionali al Ministero dello Sviluppo economico. Attiveremo tutti i canali possibili e immaginabili e ci batteremo con le unghie e con i denti. Nel frattempo a tutti i lavoratori va la nostra solidarietà». Secondo quanto riporta il quotidiano online, infatti, il negozio di via Togliatti dovrebbe chiudere nel mese di gennaio, probabilmente al termine di una svendita dei prodotti. La crisi del gruppo va avanti ormai da qualche anno, considerando che già nel 2018 i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Perugia si dicevano preoccupati delle ricadute occupazionali «significative» per i due punti vendita umbri di Corciano e Spello, che all'epoca impiegavano circa 80 addetti.

«Il gruppo dicevano i sindacati nel 2018 - è in crisi da circa 4 anni, ha già chiuso diversi punti vendita sul territorio nazionale e ridotto notevolmente il personale. In Umbria, le vendite sono rimaste positive fino ai primi mesi del 2017, evitando l'applicazione del contratto di solidarietà e iniziative analoghe volte a contenere i costi del personale. Ad aprile però, il crollo delle vendite, dovuto al mancato rifornimento dei prodotti a scaffale, ha portato ad una perdita di clientela e al riallineamento dei punti vendita umbri rispetto al situazione generale del gruppo».

