25 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







AMBIENTE

Un polmone verde della città, la grande area del parco di Lacugnano, strappato al degrado e all'abbandono. A muoversi, cambiando decisamente volto al verde che da anni risente del problema dell'inciviltà e dell'abbandono incontrollato dei rifiuti di ogni tipo, sono stati alcuni dei tanti volontari del circolo Perugia e Valli del Tevere di Legambiente che domenica hanno aderito ad una nuova giornata ecologica. Non senza difficoltà perché, come hanno raccontato, c'era da mettere mano ad una enorme quantità di rifiuti in terreni con una vegetazione particolarmente fitta. «Nonostante le difficoltà dovute alla fitta vegetazione, all'ampiezza degli spazi e ai terreni scoscesi, il bottino è stato grande», scrivono quelli di Legambiente Perugia, che alla fine della grande opera di pulizia hanno fatto la lista dei rifiuti raccolti e preparati per una rimozione.

I RIFIUTI RACCOLTI

Il bottino, come l'hanno chiamato, è davvero corposo. Segno di una inciviltà che lì, come più volte documentato su queste colonne, si fa sentire pesantemente. I volontari hanno contato, anzi raccolto, quindici sacchi pieni di plastica, 14 pieni di bottiglie e parti di vetro e 12 sacchi di rifiuto indifferenziato. Finito? Macché. Fra gli alberi e i rovi c'erano anche dodici pneumatici, due televisori e tre materassi. All'appello anche un computer, due casse audio per pc, uno stendino e una vasca in eternit. Non mancavano cumuli di mattonelle e arredi da bagno oltre che rifiuti elettronici di vario tipo. Una beffa per l'ambiente, tenendo conto che le possibilità per conferire i rifiuti stando alle regole non mancano. L'inciviltà però prevale.

IL RINGRAZIAMENTO

«La domenica è quel giorno nel quale, canonicamente, ci si dedica alla famiglia, a se stessi, alle passioni, agli hobby, al relax, al rifocillarsi prima di una nuova ennesima settimana. Ecco, per noi e per tutti i nostri volontari una domenica di pulizia è tutte queste cose insieme e anche molto di più, perché tutte queste cose insieme le facciamo per noi e per chi verrà dopo di noi. Questa domenica l'abbiamo dedicata al parco di Lacugnano. Grazie a tutti coloro che hanno dedicato la propria domenica a questo bellissimo pezzo di mondo».

Riccardo Gasperini