Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

L'EVENTO

Dopo L'Umbria che Spacca ora anche La Piazza che Spacca. Una bella notizia per Perugia. Un nuovo spazio in città. Un posto dove condividere idee, incontrarsi ed ascoltare musica. Un luogo storico da rivivere e da far scoprire alle nuove generazioni.

L'Associazione Culturale Roghers Staff, in collaborazione con il progetto Digipass, il Comune di Perugia e la Fondazione Post, presenta così La Piazza che Spacca': una tre giorni di musica, arte e socialità in Piazza del Melo, a Perugia (8-10 ottobre 2021).

IL PROGRAMMA

Si comincia oggi alle 15.30 ingresso gratuito con prenotazione allo 075 5736501 con Nati per leggere nell'ambito di Umbrialibri. Dlle 20.30 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) il dj set di Chiskee (Bounce), Fab (Urban club), Giov (Roghers) e ancora I am a man e Comete.

Domani si comincia alle 10 (ingresso gratuito con prenotazione allo 075 5736501) con Volatili in piazza del Melo, seconda edizione della mostra ornitologica divulgativa con esposizione di canarini e voliera didattica accessibile.

Dalle 18 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) ecco Roghers dj set e il reading dal titolo Le torbidi notti dei cani romantici. Suono e voce ispirati da e dedicati a Roberto Bolaño, con Samuele Chiovoloni e Daphne Morelli, sound Mayzena. Dalle uno degli eventi più attesi (ingresso 5 euro con prenotazione obbligatoria): Violet Ghost ad aprire la serata che vedrà sul palco Cristiano Godano dei Marlene Kuntz.

Domenica 10 si riparte alle dieci con Volatili in Piazza del Melo. Alle 18 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) Roghers dj set e il reading Dal pianeta Trillafon. Suono e voce ispirati da e dedicati a David Foster Wallace. Con Samuele Chiovoloni e Daphne Morelli, sound Mayzena.

Alle 21 (ingresso 5 euro con prenotazione obbligatoria) il finale con Her Skin e Lorenzo Kruger. Ticket e prenotazioni gratuite: https://ticketitalia.com/concerti/piazza-che-spacca