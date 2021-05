22 Maggio 2021

Studenti sempre più consapevoli e cittadini attivi, custodi del mondo in cui vivono e che sentono di dover cambiare. Sono i ragazzi della classe IV P del liceo scientifico Galeazzo Alessi, che hanno partecipato ad incontri virtuali, prodotto inchieste, articoli e video su temi come razzismo, body shaming, stereotipi e pregiudizi sugli immigrati e in generale sulle diverse forme di odio, inclusione ed esclusione nella società. «Abbiamo lavorato per circa un mese con i ragazzi ha spiegato la professoressa Annalisa Persichetti che hanno riflettuto, discusso e incontrato anche alcuni esponenti della comunità politica e civile perugina, tra cui i consiglieri comunali Lucia Maddoli e Fabrizio Croce. Hanno chiesto una città più inclusiva, parchi più sicuri, collegamenti più agevoli con la periferia, servizi di quartiere per favorire l'inclusione degli immigrati e politiche per l'infanzia». Coinvolti negli incontri anche il funzionario della questura Angelo Biondo, il responsabile di Ansa Umbria Claudio Sebastiani e l'avvocato Emanuele Florindi dell'associazione Margot che si occupa di contrastare la violenza di genere. «Il racconto delle loro esperienze ha aggiunto Persichetti ha permesso agli studenti di entrare in contatto con chi si occupa quotidianamente e attivamente di discriminazione e criminalità. Hanno avuto modo di fare domande e approfondire curiosità». Per crescere contro i pregiudizi. E.Prio.