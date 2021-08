Sabato 28 Agosto 2021, 05:02

GLI INTERVENTI

Continua l'opera di bonifica del bacino del fosso Santa Margherita. L'attenzione ora va sulla parte alta, quella tra via Ripa di Meana e via del Cortone. Il Comune ha affidato i lavori, che comprendono inizialmente una fase preliminare (una quarantina di giorni, dai primi di settembre) di bonifica bellica, necessaria per individuare l'eventuale presenza di residui pericolosi del secondo conflitto mondiale. Scatteranno poi i lavori veri e propri, della durata di circa 1 anno, in tutto il versante. Comincerà a cambiare volto così l'area di via del Cortone, dove i problemi sono presenti da anni. Sono previsti interventi di realizzazione di paratie di pali, collettore di acque meteoriche, rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Questo per via Ripa di Meana. In via del Cortone e verso via Piantarose, saranno rifatti i camminamenti pedonali, le scalette e sarà riqualificata l'illuminazione pubblica. Anche per quest'area previste palizzate a supporto delle scalinate e del terreno che sarà interessato, tra l'altro, dalla pulizia della vegetazione e dell'abbattimento selettivo delle piante infestanti. Nell'annunciare i lavori, il Comune aveva spiegato che le priorità dell'intervento sono state definite sulla base dello studio effettuato nel 2016, una analisi di rischio frana all'intero bacino idrografico. L'intera opera è infatti finalizzata alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto, superficiali e profondi, presenti nell'area di testata del fosso, al fine di costituire un presidio a protezione del centro storico e della relativa viabilità perimetrale.

Ri.Ga.