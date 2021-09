Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

PANICALE Gli antenati di Nuvola Rossa in visita all'allevamento di bisonti di Massimiliano Gatti, a Olmini di Panicale. Un evento che si preannuncia eccezionale, parte di un più ampio programma che vede annualmente i Lakota, i nativi americani, presenti in Italia, e che ha come protagonista il legame tra uomo e bisonte, animale sacro della spiritualità Lakota Sioux. L'appuntamento è per sabato 9 ottobre e «sarà un'occasione unica per visitare l'allevamento umbro e incontrare i delegati del Rosebud Sioux Tribe Tribal Council e del governo Tradizionale Lakota Sioux dei sette fuochi o Oceti Sakowin. L'evento inizierà alle 10.30 con l'emozionante cerimonia di preghiera al Bisonte. «La nostra filosofia d'impresa e di allevamento spiega Massimiliano Gatti si basa sui valori dei Nativi americani. Il rispetto, l'amore per la natura e il suo ecosistema, sono i principi fondamentali del nostro lavoro quotidiano. Il bisonte, per noi è vita: il consumo della sua carne è legato al sostentamento dell'uomo e ogni parte proveniente dal suo sacrificio deve essere utilizzata per onorarlo». Durante l'incontro, anche uno speciale convegno sul Rapporto ancestrale tra Uomo e Bisonte, con la partecipazione, tra gli altri, del professore Alessandro Martire, delegato in Italia e presso l'Alto Commissariato dei Diritti dell'Uomo di Ginevra, della Nazione Lakota Sioux e il celebre attore Nativo americano Moses Brings Plenty.

