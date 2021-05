19 Maggio 2021

GLI APPUNTAMENTI

Fra eventi online e passeggiate per la città, sono tanti gli appuntamenti da seguire all'insegna della cultura e della scoperta del territorio. Venerdì, alle 18 con partenza da piazza Italia, c'è la visita guidata Perugia interrotta: passeggiata alla scoperta del versante sud della città. Organizzata in linea con le norme di sicurezza anti-Covid, la visita (gratuita per tutti i soci di MeravigliArti in Umbria) è su prenotazione obbligatoria, da effettuare via mail con messaggio di risposta (meravigliarti.inumbria@gmail.com).

Oggi, dalle 18, sarà invece presentato il libro di Lia Tagliacozzo La generazione del deserto. Storia di famiglia, giusti e di infami, durante le persecuzioni in Italia. Evento in diretta sulla pagina facebook Vita e cultura Ebraica. Memoria e Shoah. Interverrà Leonardo Varasano, assessore comunale alla Cultura. Venerdì alle 18 nuovo appuntamento del calendario Uno scrittore a Palazzo della Penna, con Daniele Mencarelli, vincitore 2020 del Premio Strega sezione Giovani, che presenterà il suo libro Tutto chiede salvezza. Per ricevere il link della diretta, scrivere a annaromano.af@libero.it.

Venerdì 28, alle 17, online dalla sala della Vaccara l'evento La diritta via, in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Interverranno anche il prefetto Armando Gradone e Fausto Cardella, già procuratore generale. Posti limitati in presenza, per info e prenotarsi online, 3341280946 o scrivere a annaromano.af@libero.it.