1 Maggio 2021

GLI APPUNTAMENTI

CITTA' DI CASTELLO Concerto del Primo Maggio in fabbrica. Sui canali social del comune di Città di Castello, su radio e tv umbre oltre mezz'ora di musica, cultura, arte dal laboratorio di Ceramiche Noi. In mezzo a bancali, muletti, scatole, pile di piatti e vassoi l'angolo delle eccellenze a sottolineare l'accostamento fra il mondo dello spettacolo e queste espressioni del miglior Made in italy. Qui Fabio Battistelli, clarinetto, e Stefano Falleri, chitarra, hanno registrato brani dal repertorio di Morricone, Carosone, Pixinguinha-Lacerda, Um a zero, intervallati dal quinto canto della Divina Commedia letto da Elena Galvani e Jacopo Laurino, Stradanova Slow Theatre. E' stato come se il palcoscenico di un teatro si fosse trasferito nello stabilimento di Ceramiche Noi, azienda artigianale simbolo di tenacia nel superare mille ostacoli, pandemia inclusa. Attualmente 17 persone, tra cui gli 11 soci della cooperativa (9 uomini e 8 donne, età media 40 anni), che si sono trovate ad affrontare il dramma della perdita del posto dopo che la proprietà aveva deciso di delocalizzare in Armenia. Il presidente della cooperativa, Marco Brozzi, e gli altri soci-lavoratori hanno risposto mettendo in piedi un'azienda simbolo di resilienza al Covid 19 ed alle avversità quotidiane grazie a risorse finanziarie proprie: la Naspi ed una parte di Tfr per complessivi 180mila euro.

A MAGIONE

E sarà Primo maggio in diretta facebook per il Pd di Magione che ha organizzato 12 ore di dibattiti sul tema del lavoro con decine di ospiti, coordinati dal segretario comunale Stefano Vinti. Microfoni aperti dalle 9 alle 20 per esponenti di sindacati e partiti, sindaci e rappresentanti della società civile sulla pagina Partito democratico di Magione.

