Lunedì 26 Luglio 2021, 05:00

GLI APPUNTAMENTI

ASSISI Doppio appuntamento sotto le stelle nel parco del monte Subasio. Lo ha organizzato la pro loco di Armenzano per sabato 31 luglio e domenica primo agosto. Nel pomeriggio spazio a teatro, laboratorio di ceramica e giochi per bambini. Al termine è possibile, previa prenotazione, cenare al fresco della montagna assisana. Sabato alle 21 è in programma una passeggiata nel parco in compagnia di artisti e degli astrofili di Antares. Domenica invece si osserverà la volta celeste con gli astrofili del Subasio. Il gruppo, costituitosi nel 1995, raggruppa curiosi, appassionati e professionisti del settore astronomico di tutta la vallata dominata dal monte. A Porziano è presente l'osservatorio privato del gruppo, uno dei più grandi osservatori astronomici in Umbria. Oltre al puro divertimento dei soci che condividono le meraviglie del cielo stellato, merita menzione la ricerca scientifica. L'osservatorio astronomico di Porziano è costituito da sette postazioni fisse che ospitano telescopi Schmidt-Cassegrain, Newton e Rifrattori, ognuno con un suo compito specifico. Accanto alle specole é affiancata una postazione di controllo dei telescopi che funge anche da piccola foresteria. Le attività possibili sono svariate: dalla semplice astronomia visuale alla fotografia astronomica, alla ripresa digitale.

Massimiliano Camilletti