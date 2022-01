Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

Il Lions Club Perugia Host non dimentica la sua matrice internazionale, ma soprattutto tiene ben presenti gli otto scopi e gli altrettanti punti dell'etica. Per gli scopi quello che recita: creare uno spirito di comprensione e di intesa fra i poli del mondo, e per il codice dell'etica: essere solidali con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli. In questa ottica i lions hanno realizzato un service a favore di alcuni profughi provenienti dall'Afghanistan. Quindi la solidarietà che parte da Perugia arriva lontano alla gente di quel paese martoriato da guerre e da regimi che limitano la libertà degli individui. «In pochissimi giorni spiega il presidente Aldo Ranfa abbiamo deciso di supportare e sostenere l'opera caritatevole intrapresa dalla Caritas della Diocesi di Perugia-Città della Pieve, diretta da don Marco Briziarelli e, con il supporto e la coordinazione di Don Riccardo Pascolini, nuovo incaricato della CEU per il Consiglio di Confcooperative regionale, è stata presa la decisione di valutare interventi su specifiche richieste di materiale vario da utilizzare nel vivere quotidiano dei profughi afgani ospitati nel sistema di accoglienza ordinario a Perugia». In città, infatti, sono arrivati giovani, donne, bambini e adulti bisognosi di cure, di attenzioni, di cose materiali e di sostegno psicologico. La Caritas si è presa cura di loro, ma questa volta ha potuto contare sul pronto sostegno dei soci del Lions Club Perugia Host. In tutto ciò il presidente ha potuto contare sull'adesione, non solo morale, ma concreta di tutti i soci, e di quella materiale di Vincenzo Biondi, Luca Ferrucci e Piero Paglicci Reattelli che si sono impegnati nel reperimento dei materiali necessari, nel coordinamento con Caritas e nella consegna. «I soci spiega Ranfa - si sono impegnati a raccogliere culle, abiti, coperte, materassi, valige, giochi per i bambini, materiale elettronico, come computer, e ogni altra cosa necessaria a queste persone, lontane dalle loro case e dai loro affetti». L'operazione, visto anche il periodo, ha visto impegnati decine di soci, che si sono sentiti coinvolti in una solidarietà spontanea e immediata che ha avuto lo scopo di rendere più calde le festività. «Ancora una volta i Lions hanno fatto rete spiega il presidente e basandosi solo sul senso di fraternità universale, in coerenza con il nostro motto We Serve, hanno saputo, dimostrare il loro fare concreto a favore degli ultimi, dei dimenticati, dei bisognosi, senza i confini di etnie, di religione, di genere o di credo politico, interpretando e facendo propria alla perfezione la mission del lionismo, che indica l'aiuto ai più bisognosi, favorire la pace, promuovere comprensione internazionale nella solidarietà ed in amicizia». «E così, ancora una volta ha concluso il presidente Ranfa - Perugia ha saputo mostrare il suo lato migliore a chi è arrivato nella nostra città, dal lontano paese orientale, spinto dalla povertà, dalla paura e dalle persecuzioni».

