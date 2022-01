Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

Un restyling importante, per essere più vicini non solo alle esigenze dei professionisti e delle amministrazioni ma anche per essere maggiormente e ulteriormente consultabile dai cittadini: il procuratore generale, Sergio Sottani, rende noto che con l'inizio del nuovo anno è stato rinnovato il sito istituzionale della Procura generale presso la corte di Appello di Perugia, raggiungibile al link https://pg-perugia.giustizia.it/. Come detto, oltre a una nuova veste grafica, il sito è stato arricchito e rimodulato nei contenuti. Ecco così che risultano facilmente consultabili e fruibili i servizi sia per il cittadino (con informazioni che vanno dagli orari di apertura e chiusura degli uffici ai moduli da richiedere, ma anche tutta una sezione dedicata alle domande più frequenti e al Come fare per) che per gli avvocati, i quali possono consultare i servizi e servirsi della modulistica loro dedicata. Sullo stesso sito, inoltre, è possibile visionare le news e le novità sulle normative giurisprudenziali. Sono presenti non solo gli aggiornamenti per quanto riguarda disposizioni in materia di termini legislativi ma anche informazioni su tirocini formativi e i vari decreti legge approvati.

E.Prio.