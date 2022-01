Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

I PROGETTI

C'è anche l'Università degli Studi di Perugia, assieme ad alcuni di Lazio e Toscana, fra gli atenei che hanno ottenuto un finanziamento ministeriale di oltre 900mila euro per il progetto Giustizia Agile. Coordinato dall'Università degli Studi della Tuscia, è stato presentato nell'autunno 2021 in risposta ad un bando del ministero della Giustizia finalizzato a individuare e premiare progetti di collaborazione tra università e tribunali e volto a realizzare uno degli obiettivi più ambiziosi e decisivi del Pnrr. Quello di una migliore organizzazione della macchina giudiziaria, con tempi più rapidi di decisione da parte dei tribunali civili e penali. Giustizia Agile si propone infatti di rendere la giustizia italiana più efficiente e, al contempo, più attenta ai bisogni dei cittadini.

Sempre l'Università degli Studi ha firmato un accordo con la Federazione italiana sport equestri per la realizzazione del master in Management dello sport e delle attività motorie, con l'istituzione di una borsa di studio per atleti tesserati Fise aventi i requisiti. Protagoniste dell'iniziativa (nella foto), oltre alla presidente della Fise Umbria Mirella Bianconi, le professoresse Leonella Pasqualini, referente del Master e Antonella Piccotti.

UNISTRANIERI

Finanziato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con un contributo di oltre 330 mila euro il progetto Romance languages for Slavic-speaking university students, presentato dall'Università per Stranieri di Perugia. Avrà una durata di 30 mesi e unirà 5 atenei europei con l'Unistranieri quale ente capofila e la Federazione Nazionale Insegnanti centro d'iniziativa per l'Europa. L'obiettivo è realizzare pratiche innovative di apprendimento-insegnamento di italiano e portoghese attraverso percorsi formativi volti a sviluppare competenze linguistiche e interculturali mediante l'uso di tecnologie all'avanguardia e di un approccio interdisciplinare. Per l'Unistranieri fanno parte del team i docenti Borbala Samu, Roberto Dolci, Roberto Vetrugno e Natale Fioretto.