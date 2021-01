GIUSTIZIA

La pandemia ha arrestato la giustizia, durante i mesi di lockdown e con effetti sui carichi anche successivi. Ma l'escalation di reati prevista inizialmente come l'aumento delle vittime dell'usura per fortuna non ci sono stati. Preoccupa forse maggiormente il dato sulla lentezza dei giudizi e un'Umbria giudiziaria a due velocità: a Perugia e Spoleto un fascicolo su tre si chiude per prescrizione, a Terni solo quattro su cento. Con un'altra curiosità: nei tribunali del capoluogo i giudici sarebbero più buoni. Sono questi alcuni dei dati emersi ieri durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario: una cerimonia mai così ristretta, nel rispetto delle regole anti Covid.

Nell'aula Goretti del palazzo del Capitano del popolo erano presenti infatti solo sedici persone, distanziate e in mascherina. Persino i tre procuratori Raffaele Cantone, Sandro Cannevale e Alberto Liguori sono stati esonerati dall'essere presenti a un evento insolitamente breve (poco più di un'ora) aperto dal presidente della Corte d'appello di Perugia Mario D'Aprile. Con lui, il procuratore generale reggente Claudio Cicchella, i prefetti e i questori di Perugia e Terni, i comandanti regionali di carabinieri e guardia di finanza, la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, un rappresentante del Csm e del ministero della Giustizia e il presidente dell'Ordine degli avvocati di Terni Francesco Emilio Standoli in rappresentanza dell'avvocatura dell'intero distretto.

«Aspettiamo con impazienza» l'uscita «dal tunnel della pandemia» e «siamo pronti ad offrire il nostro contributo per la rinascita della comunità dell'Umbria: questo è l'impegno particolare che assumiamo per il nuovo anno giudiziario». Questo uno dei passaggi della relazione del presidente D'Aprile, che si è soffermato molto sulla questione coronavirus «che ha condizionato anche l'andamento degli uffici giudiziari dell'Umbria ha detto - ma è stata affrontata con adeguate misure che hanno consentito di superare progressivamente le nuove difficoltà, aggiuntive rispetto a quelle di sempre» con «gli uffici che hanno risposto bene all'impatto» grazie al «gioco di squadra che si è riusciti ad organizzare».

«Ma al termine di questo lungo periodo di criticità, di questa triste parentesi - si sottolinea nella relazione -, gli uffici giudiziari dovranno essere pronti per recuperare il tempo perso e dovranno trovarsi attrezzati a tal fine. La ripresa sarà possibile solo mettendo a disposizione degli uffici più consistenti risorse umane, ossia più magistrati e più dipendenti amministrativi», ha detto il presidente, sottolineando i purtroppo ormai consueti problemi di pesanti carenze di organico. Ma anche la difficile situazione logistica degli uffici giudiziari di Perugia, «caratterizzati da sedi sparse nel territorio cittadino, in gran parte non adeguate alle necessità» e all'indispensabilità del progetto della cittadella giudiziaria.

Il pg Cicchella, invece, dopo aver anticipato l'arrivo di due nuovi sostituti (e in attesa della nomina del prossimo procuratore generale), è entrato nel merito dei dati sui processi nel distretto, evidenziando come - secondo i prospetti statistici ministeriali aggiornati allo scorso ottobre - «ancora una percentuale troppo alta di processi di primo grado sono definiti con sentenze dichiarative dell'estinzione dei reati per prescrizione. Sul punto questa Procura Generale non può non rilevare le differenze che emergono tra i tribunali del distretto. Mentre i tribunali di Perugia e Spoleto, tra il monocratico ed il collegiale, hanno percentuali che si attestano intorno al 30 per cento (32,4 % Perugia 34,1 % Spoleto) il Tribunale di Terni ha una percentuale decisamente inferiore, pari al 4 per cento. In Corte di Appello la percentuale dei processi esauriti con sentenze di non doversi procedere per prescrizione è pari al 19,7 per cento sul totale dei processi definiti». Praticamente uno su cinque.

Differenze anche sulle condanne, con «i Tribunali del distretto per fatti di pari gravità comminano pene molto diverse specialmente in relazione a reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti si legge nella relazione del procuratore generale -. Più miti le condanne pronunciate nel Tribunale del capoluogo di regione rispetto a quelle pronunciate dagli altri due tribunali. Un dato oggettivo su cui riflettere se si considera che Perugia molto spesso a torto o a ragione è stata considerata una sorta di hub cui fare riferimento per il reperimento di sostanze stupefacenti». In generale, invece, i reati dei cosiddetti colletti bianchi, come bancarotte o frodi fiscali, sembrano essere una realtà «sottovalutata».

Egle Priolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA