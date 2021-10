Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

LA POLITICA

ASSISI Sarà il sindaco Stefania Proietti a decidere la composizione della nuova giunta comunale. Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Stefania Proietti ha incontrato i rappresentanti delle quattro forze che l'hanno appoggiata nella vittoriosa corsa per il secondo mandato: Assisi domani, Partito democratico, Assisi civica e Movimento cinque stelle. L'obiettivo era quello di giungere ad una sintesi condivisa che permettesse il varo del nuovo esecutivo. Nel corso della riunione sono emerse invece tre diverse visioni della giunta. In mancanza di un accordo il sindaco ha dichiarato che sarà lei a decidere già oggi, o al massimo domani. La parola d'ordine che dovrebbe orientare il sindaco nella scelta dovrebbe essere, secondo chi la conosce bene, continuità. Scontata la conferma di Valter Stoppini trascinatore del partito democratico alle urne. In nome della continuità Proietti potrebbe anche decidere di confermare Alberto Capitanucci alla guida dell'Urbanistica e dei Lavori pubblici. Della giunta farà sicuramente parte Veronica Cavallucci, probabilmente con un incarico più di peso rispetto al passato che dovrebbe includere anche la delega alla Scuola. La lista Assisi Domani, oltre a Cavallucci, esprime il sindaco e rivendica la presidenza del consiglio comunale con Giuseppe Cardinali. Lo stesso incarico è ambito dal partito democratico che punta al bis di Donatella Casciarri. La conferma di Massimo Paggi alla Salute in quota Assisi civica non sembra in discussione. Forti resistenze si sono invece registrate per l'assegnazione dell'assessorato al Turismo al Movimento cinque stelle. Il nome forte dei pentastellati è quello di Fabrizio Leggio. Ci sono poi da assegnare le tre presidenze di commissione per provare a superare le incomprensioni e sopire i residui mal di pancia. Intanto il sindaco ha incassato alla fiera del turismo B2B in svolgimento a Rimini i complimenti del ministro del Turismo Massimo Garavaglia per il premio Destinazione culturale assegnato ad Assisi in quanto meta più amata dai turisti nel 2020.

Massimiliano Camilletti