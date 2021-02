L'INCHIESTA

Il procuratore capo, Raffaele Cantone, lo definisce «un vero e proprio mercato di crediti Iva inesistenti» nell'ambito dei carburanti. Mercato in grado di fruttare almeno otto milioni di euro. Di questi, una buona parte riciclati in Rolex e gioielli. Questo, lo schema tratteggiato dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, diretti dal colonnello Danilo Massimo Cardone e coordinati dal tenente colonnello Antonella Casazza.

Cinque imprenditori sono stati messi agli arresti domiciliari ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, mediante l'utilizzo di crediti Iva inesistenti, e di autoriciclaggio dei presunti proventi illeciti dell'evasione fiscale. I provvedimenti sono stati decisi dal gip che ha anche disposto la sospensione per un anno dall'esercizio della professione nei confronti di quattro professionisti coinvolti, nonché il sequestro preventivo di denaro, beni mobili ed immobili a carico di 14 persone fisiche e sei società, per oltre 8 milioni di euro.

Nessuna delle nove persone, secondo quanto si apprende, è residente a Perugia ma in Lazio, Toscana, Puglia, Emilia Romagna e Lombardia. Ma l'indagine è partita da un settore, quello dei carburanti, che la guardia di finanza perugina conosce bene. Proprio monitorando i movimenti di un personaggio finito in una delle principali inchieste, era il 2015, nel 2018 i finanzieri hanno avuto sentore che il soggetto in questione (neanche lui umbro) fosse tornato a fare movimenti strani. Le successive indagini hanno dato loro ragione.

