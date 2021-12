Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

IL CANTIERE

CORCIANO Il maxi quartiere del Girasole avrà il suo parcheggio dopo anni di fibrillazioni. La parola d'ordine è migliorare la qualità dell'area. Affidati il lavori per dare il via ai due parcheggi di via Settembrini. Lo annuncia Lorenzo Pierotti, vicesindaco di Corciano, alla conclusione della gara per la manutenzione straordinaria delle due aree al Girasole per un investimento complessivo di 76.351,77 oltre IVA, con gli interventi che, fa sapere l'Amministrazione, inizieranno proprio durante il periodo natalizio, in concomitanza con la chiusura delle scuole. La tabella di marcia prevede di sistemare completamente almeno uno dei due parcheggi, «per poi proseguire a stralci funzionali in modo da limitare eventuali problemi dopo la riapertura degli istituti». «Finalmente si chiude una situazione aperta da oltre 40 anni dice Pierotti L'attento restyling migliorerà la qualità dell'intera area, dal punto di vista funzionale, perché verranno ricavati più posti auto, e come arredo urbano». Un annuncio atteso da tempo soprattutto dagli abitanti del Girasole, che a breve potranno disporre di aree di sosta rinnovate anche a uso delle scuole e delle attività della zona.

S.Can.