Giovanni Brozzetti, presidente della Famiglia Perugina, non poteva far passare la festa di san Costanzo, il più amato tra i patroni della città, senza una partecipazione attiva della Famiglia. La pluridecennale tradizione avrebbe voluto si tenesse il grande pranzo sociale che ogni anno vede la partecipazione di tutti i soci, ma in tempi di Covid, non è stato possibile. Quindi ha pensato di sostituirlo con un appuntamento in videconferenza che, grazie all'esperto di immagini Francesco Gori, si è tenuto, ieri mattina dal terrazzo della sede del sodalizio in via del Verzaro. Hanno partecipato lo studioso cultore della peruginità Renzo Zuccherini e la narratrice di storie di cucina Silvia Buitoni che hanno sviluppato il tema: Il torcolo attraverso il suo odore. Il Torcolo di San Costanzo simbolo della festa, torcolo che il 29 gennaio spande il suo profumo per tutta la città. «Quel profumo ha il sapore dell'appartenenza ha detto Silvia Buitoni e oggi (ieri) permea tutte le case dei perugini anche di quelli che vivono all'estero e che non rinunciano ad assaggiare quel pastoso dolce ricco di pinoli e canditi». Poi narra alcune vicende di perugini e del loro amore per san Costanzo e per il torcolo: «Da Seattle mi scrive una signora che ricorda la nascita di sua figlia alla quale era destinato il nome di Giulia, ma essendo nata il 29 gennaio ha aggiunto il nome di Costanza e ad ogni compleanno non le fa mancare il torcolo. Dalle Hawaii dove un'altra perugina pur di mangiare il torcolo si fa i canditi in casa con la frutta tropicale».

Luigi Foglietti

