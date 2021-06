1 Giugno 2021

LA SFIDA

Ripartenza anche per uno dei più attesi appuntamenti dell'estate, quello dei Grest. Si rimettono in moto gli oratori perugini. Oggi alle 18.30, a San Martino in Campo, alla sede degli Oratori Riuniti Anspi Giampiero Morettini, si inaugurerà formalmente la stagione dei Gr.Est 2021. Un'occasione speciale quella promossa dall'Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e dal coordinamento oratori perugini, cui non mancherà il cardinale Gualtiero Bassetti. Ripartenza non significa ritorno alle origini, ma sarà comunque un segnale importante per le famiglie del territorio. Tutto si svolgerà secondo le normative vigenti. Oggi ad esempio l'esigenza del distanziamento consentirà la partecipazione solo di una piccolissima delegazione per ciascun oratorio a cui il cardinale affiderà il mandato per il servizio che attende gli animatori d'oratorio in estate. La maggior parte dei volontari e dei giovani animatori potranno seguire il mandato non in presenza, ma in diretta streaming sul canale lavocepg, grazie alla collaborazione e al lavoro congiunto e coordinato del settimanale La Voce e dell'emittente Umbria Radio InBlu. A meno di una settimana dall'uscita delle linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19 del ministero della Salute, di concerto con il ministero per le pari opportunità e la famiglia, il coordinamento oratori perugini, in linea con il coordinamento oratori umbri che si muove in sinergia e in costante contatto con Anci e Regione, sta già ultimando la predisposizione dei moduli e delle procedure di prevenzione e tutela relative al corretto svolgimento delle attività estive relativamente alla gestione del rischio sanitario legato alla pandemia. La responsabilità, l'impegno, la serietà e l'attenta gestione degli spazi, dei tempi, delle modalità d'incontro e di svolgimento delle attività, che già ha caratterizzato la scorsa estate, è stata una costante durante tutta la preparazione invernale e continua ad essere la direttrice fondamentale da seguire. Sogni giganti è il tema di questa estate, tratto e liberamente ispirato al romanzo di Roald Dahl Il Grande Gigante Gentile. Sono tante le realtà che si stanno attivando nel territorio diocesano.

Sul sito https://www.perugiagiovani.net/grest-2021/ è possibile consultare e prendere informazioni utili. Nel complesso si tratta di oltre 25 realtà che in più aree di ciascun territorio, per una media di due settimane, coinvolgendo oltre 800 animatori, educatori ed operatori a vario titolo, faranno servizio a più di 3.000 bambini.

Riccardo Gasperini