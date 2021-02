LA STORIA

Quanto vale la vita di una ragazza uccisa a 28 anni dal fidanzato? Cinquantamila euro. È quanto stabilito ieri nel corso del Comitato per le attività di solidarietà per le vittime di mafia e di reati violenti, riunitosi per esaminare le richieste di risarcimento e di indennizzo.

Il commissario, prefetto Marcello Cardona, ha stabilito un risarcimento di 50mila euro ai genitori della ragazza, una badante romena uccisa nel giorno della Festa della Donna 2014 a Gualdo Tadino dove la ragazza viveva da parecchio tempo. La ragazza venne prima colpita alla testa e poi accoltellata dal fidanzato che l'aveva ritenuta responsabile, tra l'altro, della sofferenza causata alla famiglia di lui dai continui litigi e vicissitudini nel rapporto tra i due giovani.

Il fidanzato dopo averla uccisa cercò a sua volta di togliersi la vita ma senza riuscirci. Dopo averla uccisa, mandò un agghiacciante video alla sorella per documentare appunto il fatto che aveva ucciso la povera ragazza.

Secondo quanto raccontato dallo stesso giovane assassino al giudice qualche giorno dopo il suo arresto, la follia sarebbe scattata dopo che la ragazza gli aveva comunicato che non l'avrebbe seguito in Inghilterra.

La ragazza faceva la badante a casa del fidanzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA