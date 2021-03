7 Marzo 2021

GLI EVENTI

Nella Giornata della donna tanti eventi online a prova di Covid e riflessioni sul ruolo della donna nella società moderna, tra lavoro, famiglia e impegno sociale. Il Centro per le pari opportunità dell'Umbria per domani organizza, dalle 14.30, una tavola rotonda con imprenditrici e docenti sul territorio umbro dal titolo: Ripartire dal Covid: donne e lavoro. Modera la giornalista Beatrice Curci, sarà presente anche la presidente Tesei. L'evento si terrà su Starleaf, l'ID per il meeting è 4320096189. Parte oggi la campagna di sensibilizzazione I colori delle Donne, che nasce dalle tante segnalazioni che arrivano al numero anti violenza 1522, con quattro eventi. Gli incontri si svolgono on line dalle 17, su Zoom previa registrazione su https://samyadeicolori.it/i-colori-delle-donne/

«Non basta un ramoscello di mimosa per dare la giusta importanza all'8 marzo», dice, invece, Teresa Perrone, presidente della Federazione delle donne arti, professioni e affari. La Fidapa nella prima fase della pandemia ha devoluto all'ospedale di Perugia e alla Caritas fondi per finanziare progetti sanitaria e sociali. L'Università degli Studi celebra la Giornata internazionale della Donna con il webinar A scuola di emancipazione femminile. Ripensare l'8 marzo che si svolgerà online, sulla piattaforma Microsoft Teams, domani dalle 9.30 alle 13.

L'Isuc domani consegna il sedicesimo premio Gisa Gisani con l'appuntamento delle 17 sulle pagine social dell'istituto e della Sis. Il riconoscimento quest'anno va al libro della ricercatrice dell'Università di Padova Laura Schettini Turpi traffici. Prostituzione e migrazioni globali, 1890-1940 (Roma, Biblink, 2020).

Torna Infodonna l'appuntamento che la Provincia di Perugia dedica all'8 Marzo. Da lunedì da www.provincia.perugia.it sarà possibile accedere alla pubblicazione con la collaborazione di donne e uomini desiderosi di non lasciar cadere nell'oblio una ricorrenza che, tanto più in tempo di Covid, riveste forti significati.

Inail e Anmil dell'Umbria hanno organizzato il concorso fotografico Un anno di pandemia: il ruolo della donna sempre in primo piano per sottolineare l'impegno delle donne nella società contemporanea, valorizzando in particolare il tema della conciliazione tra lavoro, vita familiare ed impegno sociale. Quarantatré le fotografie pervenute che sono state valutate da una giuria. Il Coordinamento donne Cisl Umbria ribadisce la vicinanza a tutte le donne, in particolare a quelle in prima linea in questa terribile pandemia: dagli ospedali, alle scuole, ai supermercati. Il Coordinamento torna a chiedere che lo smart working sia normato contrattualmente per tutti, introducendo il fondamentale diritto alla disconnessione.

Cristiana Mapelli