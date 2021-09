Domenica 12 Settembre 2021, 05:02

LA RICORRENZA

La città celebra la ricorrenza del XIV Settembre 1860, giorno della liberazione dalle truppe pontificie con l'ingresso delle truppe piemontesi a Perugia. Sono tanti gli appuntamenti in programma per la giornata di oggi. Apre la serie di eventi la cerimonia al cimitero monumentale, alle 9,30, seguita da quella a porta Sant'Antonio (10,30), dove i bersaglieri entrarono in città proprio nel 1860. Alle 11,40 in corso Bersaglieri sfilata della fanfara dei bersaglieri e, alle 12, deposizione di una corona di alloro a porta Santa Margherita, il punto di ingresso dei granatieri.

LA GIORNATA

In giornata si terrà, (ore 15 al giardino in corso Bersaglieri 30) la presentazione del comitato permanente per le celebrazioni, che avrà il compito di coordinare l'azione dei soggetti proponenti: Comune, Esercito, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Granatieri, Aps Borgo Sant'Antonio Porta Pesa.

«La Festa dei bersaglieri 2021 spiegano i promotori - è stata pensata nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, circoscrivendone il perimetro al Borgo e ai principali luoghi storici che ricordano i fatti del 14 settembre. Gli eventi in presenza saranno, pertanto, organizzati ponendo la massima attenzione al distanziamento interpersonale, contingentando gli accessi agli spazi, così come richiesto dalla normativa vigente». Spazio anche alla gastronomia. Il ricco cartellone di appuntamenti prevede, per le 13, al ristorante Dal Picciotto in corso Bersaglieri 37 un momento conviviale con rancio bersaglieresco (obbligatoria la prenotazione).

LA VISITA

Questa mattina alle 10,30 e alle 18, in programma anche Scopriamo Borgo Sant'Antonio e i suoi oratori. Gli splendidi oratori, le mura antiche fino a quel che resta della fortezza del Monmaggiore: un viaggio nel tempo per raccontare la storia di Borgo Sant'Antonio e della città. Costo della visita 10 euro, gratis ragazzi fino ai 12 anni. Durata della visita circa un'ora. Per partecipare serve il green pass o, in caso di mancanza, del certificato del tampone eseguito entro 48 ore precedenti alla visita guidata. Per info e prenotazioni, 371 3116801, anche su whatsapp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA