2 Giugno 2021

(Lettura 1 minuto)







LA MANIFESTAZIONE

Come in altre piazze italiane, anche a Perugia ieri i giornalisti si sono mobilitati aderendo ad un flash-mob. L'iniziativa è stata promossa Federazione nazionale della stampa italiana per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni «sul profondo stato di difficoltà in cui si trova il sistema dell'informazione».

In città, dove l'Associazione Stampa Umbra, con l'adesione dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, ha convocato i giornalisti in piazza Italia, è stato chiesto in particolare lo sblocco della legge regionale a sostegno dell'informazione.

LEGGE REGIONALE

«I giornalisti - ha ricordato il presidente dell'Asu Marco Baruffi - attendono ancora che la Regione finanzi la legge a sostegno del sistema dell'informazione dichiarata pienamente legittima dalla Corte Costituzionale dopo l'impugnazione del Governo. Non ci sono più ostacoli al finanziamento di questa legge».

Dopo la manifestazione l'ufficio di presidenza di Asu, composto dal presidente Baruffi e dalla vice Noemi Campanella e Luana Pioppi, insieme alla presidente del Gus, Donatella Binaglia, sono stati ricevuti dal prefetto Armando Gradone.

IL SUPPORTO

Hanno supportato l'iniziativa il deputato Emanuele Prisco (FdI), la senatrice Nadia Ginetti (Iv), la senatrice Fiammetta Modena (FI), il deputato Pd Walter Verini, Anci Umbria con il presidente Michele Toniaccini, la presidente della Regione Donatella Tesei, Cisl Umbria con il segretario Angelo Manzotti, il presidente dell'assemblea legislativa Marco Squarta e il deputato Virginio Caparvi (Lega).

© RIPRODUZIONE RISERVATA