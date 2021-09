Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO Le lunghe, traumatiche giornate del lockdown. Il computer come finestra sul mondo e binocolo sullo sconfinato universo del web. Proprio in quel periodo potrebbero aver maturato l'idea di emulare quanto vissuto altrove. A Torre del Greco, hinterland napoletano, cinque minorenni furono sorpresi mentre scattavano foto estreme, i cosiddetti daredevil selfie, sul tetto di un molino dismesso. Per numero dei protagonisti e scelta dei luoghi un filo rosso sembra legare la Campania a Città di Castello. Nello specifico agli ex Molini Brighigna, dove venerdì pomeriggio alcuni passanti hanno notato alcune figure sulla cima di un silos di trenta di metri. Se ne stavano tranquillamente sedute al margine della copertura.

Incoscienza o prova di coraggio? Alla richiesta d'intervento, la Compagnia Carabinieri ha risposto attivando due pattuglie coordinate dal luogotenente Fabrizio Capalti. I militari, alcuni in abiti civili, hanno agito con la massima cautela e professionalità per convincere quelle persone a scendere in tranquillità senza tentare una fuga che avrebbe potuto essere molto molto pericolosa. Cartelli appesi bene in vista alla recinzione, oltre a vietare l'ingresso, mettono in guardia dal pericolo di crolli, dalle numerose aperture nel vuoto, dai vetri sparsi. Di tutto questo se n'erano infischiati cinque adolescenti, dai 14 ai 17 anni, che avevano scalato l'edificio più in vista degli ex Molini Brighigna. Perciò, accompagnati dai genitori, hanno dovuto far conoscenza degli uffici della caserma di via Emanuele Orlando, dove al termine delle formalità di rito, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria minorile per invasione di terreni ed edifici e violazione di domicilio. Loro non avrebbero fornito spiegazioni sui motivi di questa bravata per fortuna a lieto fine, nonostante il graffio ad un piede riportato da uno dei ragazzini.

Ma gli inquirenti dell'Arma avrebbero intenzione di andare a fondo, di capire se sia stata una scelta estemporanea dettata dalla leggerezza dell'età oppure ispirata da certi giochi diffusi in Rete come il Blue Whale. Sfida social che spingerebbe i giovani a prove estreme. Sarebbero decine le segnalazioni alla Polizia postale e su WhatsApp da parte di genitori preoccupati. Molti i punti non verificati, altrettanti non verificabili.

Walter Rondoni