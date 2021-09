Domenica 12 Settembre 2021, 05:02

L'ALLARME

CITTÀ DI CASTELLO In cima ad un silos a trenta metri d'altezza. Se ne stavano seduti, gambe a penzoloni nel vuoto. Una posizione molto critica che, venerdì pomeriggio, non è sfuggita ai passanti. Da loro è partito l'allarme e due pattuglie dei carabinieri di Città di Castello si sono fiondate verso l'area dismessa degli ex Molini Brighigna.

Pur nell'urgenza dell'intervento i militari, guidati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno agito con la massima discrezione, alcuni in abiti civili per non creare allarme e non provocare un possibile fuggi fuggi di quegli adolescenti. Reazione, questa, estremamente pericolosa per la loro l'incolumità. Erano in cinque, dai 14 ai 17 anni. Infischiandosene dei cartelli attaccati dappertutto che vietano l'ingresso a chiunque ed avvertono del pericolo di crolli, avevano saltato la recinzione. Al di là della rete edifici pericolanti, numerose aperture nel vuoto, tanti vetri in terra dove un ragazzino si è ferito ad un piede. Appena un graffio. Eppoi quel silos che domina la zona, forse obiettivo della loro invasione.

I militari con grande tatto hanno fatto scendere i ragazzini, sembra tutti stranieri. Poi, insieme ai genitori, li hanno accompagnati in caserma e denunciati all'autorità giudiziaria minorile. Le ipotesi di reato, invasione di terreni ed edifici, violazione di domicilio. Ovviamente gli uomini dell'Arma non si sono fermati qui. Hanno avviato accertamenti per stabilire se i ragazzini siano entrati agli ex Molini Brighigna e soprattutto se abbiano scalato il silos per qualche gioco sciocco e pericoloso, diffuso nel web. Gli interessati si sarebbero trincerati dietro un poco convincente mutismo. Non solo per questo sul loro comportamento c'è la pesante l'ombra del Blue Whale e del dubbio se sia stata una prima volta. Curiosità, spirito di emulazione, dimostrazione di coraggio. E' la miscela motivazionale legata all'allarme Blue Whale che può portare a scalare un tetto per sbirciare un luogo abbandonato, dov'è interdetto l'accesso per motivi di sicurezza. Lo scopo? Realizzare immagini da girare agli amici, postandole sul web. Qualche anno fa in Campania suscitò vasta eco un episodio incredibilmente simile a questo di Città di Castello. Anche lì cinque adolescenti salirono su un mulino dismesso. Semplice coincidenza?

Walter Rondoni