Cittadini in rivolta contro le limitazioni. Contro le prescrizioni legate alla zona rossa, contro le disposizioni contenute nell'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Romizi lo scorso tredici febbraio. In rivolta soprattutto nei parchi. Complice probabilmente il bel tempo del fine settimana appena trascorso, centinaia di persone hanno avvertito il bisogno di passare qualche ora all'aria aperta. Come in una giornata normale, come sarebbe avvenuto senza problemi prima dello scoppio della pandemia.

Purtroppo però in questo momento non si può. O meglio, si può fare attività fisica o portare a spasso i bambini nelle vicinanze di casa, ma di sicuro non si possono sfruttare le aree gioco pubbliche o sedersi sulle panchine dei giardini Carducci. Che non a caso sono stati nastrati dalla polizia locale subito dopo l'uscita dell'ordinanza, come i giochi nei parchi. Ebbene, il resconto del fine settimana è purtroppo quello di azioni di fatto vandaliche. Con i nastri che limitavano aree e giochi strappati e rimossi, evidentemente da qualcuno per dare sfogo alla propria voglia di libertà o per far giocare i propri bambini.

A Pian di Massiano, al percorso verde, come si vede dalle foto i nastri intorno ai giochi erano tutti strappati. Con alcuni bambini che ne hanno approfittato per giocare.

Ieri e sabato tutto esaurito ai giardini Carducci, una delle zone interdette. Sabato la polizia locale ha trovato un nastro di delimitazione rimosso. All'interno c'erano alcuni ragazzi, che sono scappati all'arrivo degli agenti. Ne sono stati identificati 6, cui sarà notificata una multa da 400 euro. Non solo giardini Carducci. La polizia locale ha dovuto effettuare vari interventi nella zona del centro, da piazza Matteotti a via della Viola a piazza Ansidei. In tutto sono state controllate 14 autocertificazioni, di cui 9 ritirate. I controlli, coordinati dalla questura, andranno avanti. La zona rossa è prolungata fino alla prossima settimana e così l'ordinanza comunale che prevede l'interdizione per alcune zone dell'acropoli e non solo.

I giardini Carducci, insieme alla scalinata della cattedrale, di palazzo dei Priori, così come il percorso pedonale che collega il Pincetto alla strada del mercato, sono off limits in base all'ordinanza del Comune prorogata fino al 28. Rimane in vigore dunque anche il coprifuoco alle 21. L'inosservanza del provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro.

Michele Milletti

