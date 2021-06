L'INTERVISTA

È arrivato a Perugia George Cochrane, l'artista newyorkese che ha riscritto e illustrato a mano l'Inferno di Dante da oggi esposto al Manu, il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria Docente di arte alla Fairleigh Dickinson Università di Madison, New Jersey, Cochrane vive a Brooklyn e lavora a Long Island City, nel Queens. La sua formazione artistica è iniziata a Weston, nel Massachusetts, ed è proseguita a New York. I suoi dipinti e disegni ad olio figurano in svariate gallerie di tutto il mondo. Il suo Inferno dantesco, scaturito da sette anni di lavoro, è attualmente esposto al Museo Manu di Perugia.

George Cochrane, come è arrivato al progetto su Dante e la Divina Commedia?

«Stavo lavorando a un altro progetto editoriale, e leggendo un passo di James Joyce che affermava che Dante fosse un poeta ben più grande di Shakespeare, mi sono incuriosito, rendendomi conto che sapevo troppo poco su di lui e la Divina Commedia. Dal giorno che ho cominciato la lettura sette anni fa, ho capito che avrei voluto illustrare e riscrivere a mano la Divina Commedia e mi sono messo in cerca di un editore che però mi ha lasciato durante la scrittura dell'Inferno. Oggi, vado avanti autofinanziandomi il progetto».

La scrittura del Purgatorio durante il primo lockdown ha un che di poetico, ma la voglia di terminare il progetto è stata più forte delle avversità?

«Quando l'editore Thorn Ios press mi ha abbandonato! dopo la scrittura dell'Inferno, ho dovuto reinventarmi, cercando anche il luogo giusto dove poter continuare il mio lavoro da amanuense, e l'ho trovato in appartamento di Brooklyn con un bel giardino, dove mi sono recluso per poter finire tutto il lavoro, e questo paradosso del sacrificio della reclusione pandemica con la scrittura e l'illustrazione del Purgatorio è stato un'esperienza artistica e di vita indimenticabile».

La sua è una graphic novel da amanuense contemporaneo, che tecniche usa?

«Prevalentemente per le illustrazioni utilizzo la nebulizzazione con una sottile cannuccia, le chine, con cui intervengo per il disegno di apertura di ogni capitolo e i testi poi sono inglese e italiano. Se però nel Medioevo era un intero gruppo di copisti e miniatori a occuparsi di stesura del testo e miniatura di un codice, io ho deciso di incarnare tutte le figure che operavano nelle botteghe artistiche medievali, seguendo tutte le fasi della realizzazione da solo».

Il volume La Divina Commedia The New Manuscript è un vero codice miniato del XXI secolo, interamente scritto a mano e illustrato in graphic novel style.

Francesca Duranti

