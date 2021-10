Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

Genitori in protesta ieri a Ponte San Giovanni. Sotto i riflettori la situazione dell'Ic Perugia 12 dove «dal 2018 le iscrizioni di bambini e ragazzi sono sensibilmente diminuite». Un calo definito «drastico» che riguarda, come scritto in una nota che sarà depositata anche all'Ufficio Scolastico Regionale, tutti i gradi. «Numeri mai visti prima», è stato evidenziato nel flash mob a suon di striscioni andata in scena di fronte al plesso centrale. Una occasione per ricordare come nel tempo molte famiglie hanno iscritto i propri figli in altre scuole, anche limitrofe, o che si sono registrati numeri alti in fatto «di trasferimenti di alunni prima della fine del ciclo scolastico» e non sono mancate «richieste di trasferimento degli insegnanti». Aspetti argomentati sia nella protesta di ieri che nella lettera che sarà depositata all'Usr, cui viene chiesta una presa di posizione che porti ad una svolta nel quartiere, dove c'è un «clima di sfiducia e il deterioramento delle relazioni tra la scuola e le famiglie e tra la scuola e gli insegnanti». Ai genitori, che non voglio «assistere in silenzio» alla situazione, è stata espressa solidarietà anche dalla Pro Ponte.