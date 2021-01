LA SFIDA

Partenza atipica per i saldi invernali che solitamente arrivano subito dopo le festività natalizie ma, ai tempi del Covid, sono stati posticipati perché in zona rossa. Mai come quest'anno, i super sconti sono resi incerti nei loro tentativi di risollevare il commercio dai lunghi mesi della pandemia e di offrire ai clienti una possibilità di risparmio. Una partenza fredda, ben lontana dai soliti numeri anche nei momenti più neri.

NELL'ACROPOLI

L'avvio dei negozi del centro, ieri, non è partito con lo sprint giusto. Complice anche il meteo, con il freddo e addirittura dal primo pomeriggio in poi, una pioggia mista a neve. «Ci mancava solo la pioggia commenta la prima giornata dei super saldi Paolo Mariotti da dentro il negozio in corso Vannucci -. La mattinata qualche cliente c'è stato. Sono soprattutto residenti del centro storico, entrato per acquistare per la maggior parte maglieria, giacche e cappotti, ma il pomeriggio una desolazione». E in effetti corso Vannucci, in generale l'acropoli, a metà pomeriggio con un vento freddo e una leggera pioggia, appare quasi deserta e i negozi sembrano vuoti.

NEI BORGHI

Ma, fortunatamente, c'è anche chi spiega come, nonostante il Covid e il maltempo, tanto male non è andata. Come ai Tre Archi, all'inizio del Borgo Bello. «Non posso di certo dire che c'è stata la fila fuori spiega Gianni Aisa da dietro la bancone del suo negozio di abbigliamento all'ombra della chiesa di sant'Ercolano ma, tutto sommato, c'è stato un buon via vai considerando la situazione in cui siamo».

SALDI A SINGHIOZZO

Insomma, lo shopping delle super offerte è partito a singhiozzo. Da una parte le difficoltà dei consumatori con, forse, meno soldi in tasca, mentre dall'altra quella dei commercianti al dettaglio, che si ritrovano un magazzino pieno a causa della diminuzione delle vendite di stagione. Si aggiungono le restrizioni dettati dai Dpcm e quindi le limitazioni degli spostamenti, i centri commerciali chiusi nei fine settimana e, non in ultimo, l'e-commerce che avanza. Un sabato niente male nemmeno per Leonardo Piergentili del negozio Maniasport sembra nella parte alta di corso Cavour. «Il nostro fatturato - spiega è al 40% rappresentato dallo shopping dei turisti. Ovviamente a causa della pandemia questa fetta manca oramai da mesi, ma devo dire che il perugino, il residente, è tornato ad acquistare nel mio negozio. Riguardante il lavoro fatto a dicembre, lo shopping di Natale non è andato male rispetto all'anno scorso».

Cristiana Mapelli

