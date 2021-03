18 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL DIBATTITO

Con il faldone del Recovery Plan da un miliardo messo sul tavolo della Regione, le mosse sul futuro della città passano per una partita legata alle infrastrutture che resta appesa a un estenuante intervallo in attesa dei tempi supplementari decisivi.

Così, sul destino della Fcu e su come dovrebbe essere il nodino, si muove Cristina Casaioli (Progetto Perugia). In un colloquio con il Messaggero, l'ex assessore alla Mobilità del Romizi I e ora presidente della commissione urbanistica, mette carne al fuoco per una discussione che significano progetti e milioni. «Credo che per il futuro della Fcu- spiega Casaioli che nel mandato da assessore ha lavorato al Piano urbano della mobilità sostenibile che per i soldi Perugia batte casa con il Recovery Plan- si debba puntare alla metropolitana leggera, cioè il treno-tram. Soprattutto sulla tratta da Città di Castello a Ponte San Giovanni. Lo ritengo una soluzione strategica si da un punto di visto trasportistico, sia da un punto di vista dell'utilità del servizio che la Fcu può offrire ai clienti e anche da un punto di vista della sostenibilità della spesa della nuova ferrovia. Un altro dei vantaggi è legato al raggiungere la stazione di Sant'Anna, le carrozze della metropolitana leggera avrebbero più facilità a muoversi con quel tipo di pendenze. Credo- aggiunge Casaioli- che si necessario attivare un tavolo di approfondimento anche con Ferrovie e Regione per valutare una soluzione di questi tipo. Soluzione che renderebbe la Fcu, sopratutto nella tratta che da Città di Castello arriva a Ponte San Giovanni e poi sale a Perugia, un elemento di modernità del trasporto regionale. Che avrebbe benefici, se ben realizzata, con il rilancio del trasporto pubblico locale. Anche in termini di riduzione del traffico automobilistico sulle strade a ridosso del capoluogo».

E quei la partita si sposta sul nodino, tanto caro (insieme al progetto di il rilancio in grande stile della Fcu) all'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche.

«Per il nodino- analizza Casaioli-va visto quello che è cambiato da quando è stato fatto il progetto. E va ricordato che l'ottanta per cento del traffico che attraversa quell'area di Collestrada è un traffico interno, locale Solo il 20% è un traffico di attraversamento. Perché, allora, non puntare su una terza corsia, una rampa che sale verso Piscille in modo da snellire gli ingorghi che si creano durante gli orari di punta? É una ipotesi con un impatto più leggero. E oggi è un fattore assolutamente da valutare».

Luca Benedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA