Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

IL CASO

Torna la paura. Corre da una via all'altra, si arrampica lungo le palazzine e poi esce dai portoni. La paura ha le sembianze (per ora) misteriose di una banda di ladri che sta passando al setaccio il quartiere di San Sisto. E probabilmente allungandosi fino alla zona di San Mariano.

Da qualche giorno segnalazioni di raid tra via Albinoni e via Pergolesi stanno tenendo in allarme molti residenti di un quartiere da oltre quindicimila persone distribuite in tanti palazzi e abitazioni. Paura non solo perché gli assalti in questi giorni sembrano particolarmente concentrati nella zona, ma anche perché avvengono a un orario in cui per molti tenere le abitazioni sorvegliate è quasi impossibile: metà pomeriggio. «Sono entrati alle 17.30» conferma sui social network un residente del quartiere. Ladri acrobati che, secondo quanto si apprende, sono in grado di salire lungo i muri esterni delle palazzine per poi entrare e rubare quanto all'interno è di loro gradimento.

Ladri che, stando ai racconti dei residenti, non si farebbero particolari problemi dunque a colpire non solo in orari inconsueti ma anche in zone comunque a metà pomeriggio particolarmente affollate.

L'allerta da San Sisto si sposta nella zona di San Mariano. «Da fine settembre ci stanno massacrando» racconta una residente. Si parla di almeno «uno-due furti al giorno» e anche in questo caso l'orario degli assalti pare stia andando di pari passo con il sole: dunque dal tardo pomeriggio-sera a metà pomeriggio.

Ma perché i banditi colpiscono all'ora del tè? Le spiegazioni sono due, tra loro collegate: avere maggiori possibilità di non trovare nessuno in casa e dunque, qualora le cose andassero storte, rimanere sempre nel campo di un'imputazione per furto che sicuramente è più lieve di quella per rapina.

IN CENTRO

Una pattuglia della squadra volante, impegnata nell' attività di controllo del territorio nel centro storico della città, ha notato aggirarsi tra le auto in sosta di un grosso parcheggio due ragazzi i quali, al sopraggiungere della polizia, cercavano di defilarsi per sottrarsi al controllo.

I poliziotti li hanno controllati estendendo i controlli anche alla loro auto parcheggiata nelle vicinanze e trovando all'interno tutta una serie di arnesi atti allo scasso. I poliziotti hanno così sequestrato due cacciavite, un taglierino, un coltello, tre pinze di cui una a pappagallo, un martello, un paio di guanti e un passamontagna del tipo mefisto che lascia scoperto solo gli occhi. Entrambi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Infine, uno dei due è stato trovato in possesso di marijuana e segnalato alla prefettura come assuntore.

Michele Milletti