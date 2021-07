Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

IL PROBLEMA

Altri quartieri della città ripiombano nell'incubo dei furti. Le segnalazioni in questi ultimi giorni sono in continua crescita e sempre più cittadini si mobilitano per chiedere un controllo a tappeto del territorio. L'ultimo assalto nella zona della Trinità, che solo lo scorso dicembre aveva dovuto fare i conti con gli assalti dei balordi. Lettori del Messaggero raccontano di una nottata particolarmente movimentata, con almeno tre o quattro abitazioni prese di mira. La prontezza dei residenti, sempre in allerta dopo l'ondata di furti dei mesi scorsi, ha permesso di sventare, stando alle informazioni, l'intrusione dei ladri nelle case prese di mira. Chi abita in zona ed ha notato qualcosa di strano ha subito messo in allerta i vicini, parlando di rumori sospetti. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine che sono intervenute pattugliando la zona, presa di mira dai balordi verso le 23. Anche ieri mattina presenza di forze dell'ordine nella fascia di strada Fontana la Trinità, per i rilievi del caso. I residenti parlano di alcune reti perimetrali tagliate. Un modus operando classico per intrufolarsi nei giardini e poi nelle case. Succede mentre altre zone della città fanno i conti con una situazione del tutto simile. Particolare apprensione c'è nel quartiere di Villa Pitignano, bersagliato dai ladri nell'ultimo periodo. Al punto che i residenti hanno deciso di mobilitarsi per cercare di chiedere alle istituzioni e alle forze dell'ordine una presenza incisiva nel territorio. Con il passa parola, racconta uno di loro, sono stati promossi degli incontri. Una via ha deciso di scrivere sia in Comune che in questura, valutando anche la possibilità di rivolgersi alla vigilanza privata per provare a innalzare il livello di sicurezza della zona dove, stando ai racconti di chi vive nel perimetro dell'area bersagliata, c'è paura a tenere le finestre aperte alle dieci di sera. Come di paura si parla anche a Ferro di Cavallo e nella zona di Case Nuove, scenario dei primi colpi dell'ondata di furti. Una zona residenziale tranquilla quella, che da qualche tempo è continuamente all'erta per la presenza dei balordi. Lì è successo di tutto, una donna è stata chiusa in una stanza dai balordi, un'altra ha risposto agli assalti con un bastone e c'è anche chi ha sparato due colpi in aria. Segnali di una situazione particolarmente complessa che ha portato le forze dell'ordine ad alzare al massimo l'allerta, con controlli del territorio e una pronta risposta alle segnalazioni dei cittadini, come nel caso della Trinità, mercoledì sera. Ora, manco a dirlo, la paura cresce anche nelle altre zone tradizionalmente prese di mira, come accaduto lo scorso periodo tra novembre e dicembre. Sempre più cittadini corrono ai ripari con sistemi di allarme e altri tipi di protezione della casa, ma gli assalti continuano. In questi giorni c'è anche varie segnalazioni per i tentativi di truffa da parte di finti addetti delle società che erogano servizi (dall'acqua alla luce e al gas).

Riccardo Gasperini