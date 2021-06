SICUREZZA

Un'allerta che lo scoppio del coronavirus ha giocoforza tenuto a bada, ma che oltre a non essere scomparsa ora, con il ritorno (avrebbe detto Battiato) «del mondo a quote più normali», è pronta a farsi di nuovo sentire. L'emergenza in questione è quella dei furti nelle case: storicamente, questo è uno dei due periodi dell'anno particolarmente sensibili per i raid delle bande dei ladri (l'altro è tra ottobre e dicembre quando comincia a fare buio dalle cinque del pomeriggio) perché estate significa vacanze e anche serate all'aria aperta. E se fin qui la pandemia ha rappresentato un inevitabile freno per la questione coprifuoco e controlli delle forze dell'ordine, ora con l'approdo in zona bianca e la fine delle restrizioni orarie e una ripresa quasi totale della socialità ecco che la questione furti può ripresentarsi.

Detto che le bande dei topi d'appartamento non si sono fermate nemmeno quando la pandemia (novembre, dicembre e gennaio) era al suo picco massimo e si era in piena zona rossa, è altrettanto ovvio come il progressivo venire meno dei massicci controlli sul fronte coronavirus dovrà necessariamente essere riconvertito nella possibilità di tenere altissima l'attenzione sul fronte prevenzione di fenomeni criminali. Tra i quali proprio i furti rappresentano sicuramente quelli più difficili da intercettare, ma contro i quali si possono sicuramente mettere in campo strategie preventive come del resto già successo nelle estati pre pandemia.

In soldoni: presenza sul territorio, specie nelle fasce orarie più a rischio, e accertamenti mirati nelle aree cittadine e non più facili da raggiungere e da abbandonare per la vicinanza alle grandi vie di comunicazione: polizia e carabinieri, ma anche la polizia stradale e la polizia locale, le realtà maggiormente coinvolte in questa opera di monitoraggio e prevenzione prima e di repressione poi dell'emergenza furti.

E l'ultima operazione è testimonianza pressoché perfetta non solo della ripresa del fenomeno quanto anche dell'importanza del controllo del territorio. Nella zona di via Settevalli, dunque particolarmente vicina a uno dei principali svincoli cittadini del Raccordo, i poliziotti della squadra volante hanno fermato tre persone a bordo di un'auto per un controllo. Ebbene, dalla perquisizione sono emersi arnesi tipici da scasso all'interno della vettura ma anche precedenti specifici nei confronti dei tre che sono stati denunciati.

