Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

Furti no stop. Famiglie nel mirino dei banditi, appostati fuori delle case in attesa di colpire appena hanno il minimo spazio e tempo per farlo.

Una pressione che, specie su alcuni quartieri e frazioni cittadine, va avanti da alcune settimane con i residenti sempre più in allerta e anche attenti non solo a lasciare il meno possibile le case scoperte all'assalto dei banditi, ma anche a segnalare via social soprattutto quanto sta accadendo per fare in modo che l'attenzione sia massima per tutti.

Ma certo non si può stare barricati in casa. Certo si deve uscire per andare a lavorare o a fare altre commissioni, perché il Covid sta incidendo nella vita delle persone ma non certo in maniera così netta come un anno fa.

E allora ecco i banditi pronti all'assalto. La storia che arriva dalla zona a cavallo tra i comuni di Perugia e Marsciano è significativa. È la storia di un commerciante che, qualche giorno fa, appena rientrato in casa assieme alla moglie si è reso conto di come la loro abitazione era stata passata al setaccio dai ladri. E, come purtroppo hanno dovuto constatare, il tesoretto che stavano mettendo da parte ormai da qualche tempo per avere così la possibilità di rispondere immediatamente a una qualunque evenienza si era dileguato assieme ai ladri entrati dentro casa loro. Non solo la disperazione di aver perso probabilmente qualche decina di migliaia d'euro faticosamente guadagnate con il lavoro quotidiano e poi messe da parte mese dopo mese, ma anche la rabbia data da sospetto di essere stati seguiti e colpiti nel momento reputato giusto dai banditi, che evidentemente non hanno aspettato a caso che i proprietari di casa la lasciassero incustodita per qualche ora.

La netta sensazione raccontata dal commerciante e dalla sua famiglia è quella infatti di essere stati vittima di banditi che sapevano dell'esistenza di qualcosa di prezioso dentro casa, e che dunque dopo attento studio hanno colpito quando sapevano che avrebbero avuto tempo e modo di farlo. Alla ricerca appunto del tesoretto.

Probabilmente i ladri pensavano a una cassaforte, e invece poi si sono resi conto del fatto che i soldi erano stati messi in un nascondiglio che, avendo a disposizione del tempo per rovistare casa da cima a fondo, sono alla fine riusciti a trovare.

Torna, insomma, la problematica relativa non solo ai ladri in azione quanto anche al ruolo dei basisti: persone che magari girano per un quartiere o una frazione, osservano gli obiettivi da colpire o anche entrano in possesso di informazioni ascoltando qualche chiacchiera nei luoghi pubblici o direttamente da qualcuno che ha avuto modo di entrare in qualche abitazione e ne è rimasto colpito.

Michele Milletti

