Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

DALLA PROCURA

Tre uomini finiscono agli arresti dopo anni di libertà per reati commessi anche nel 2011. Effetti dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria da parte dei carabinieri di Assisi e Ponte San Giovanni. Il primo, arrestato dai militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi, deve scontare una pena di sei anni di reclusione per una rapina in concorso e detenzione abusiva di armi da fuoco. Per tali fatti, commessi nel 2018, tra le province di Siena e Perugia, l'uomo era stato già arrestato dai carabinieri, ma rimesso in libertà in attesa della definizione dei vari gradi giudizio: diventata definitiva la condanna, i militari lo hanno quindi arrestato e portato nel carcere di Capanne.

Il secondo invece è stato rintracciato e arrestato mercoledì dai carabinieri della Stazione di Bastia. Anche in questo caso, l'uomo aveva ottenuto un decreto di sospensione, che però l'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Perugia ha revocato, confermando il precedente ordine di carcerazione per una pena residua di due anni e otto mesi per i reati di furto aggravato e ricettazione commessi a Bastia nel 2013. Anche allora erano stati i carabinieri a denunciarlo: l'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto a Capanne.

Nei giorni scorsi, poi, i militari della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato un 46enne di origini straniere, residente a Perugia e già noto ai carabinieri, in esecuzione del provvedimento emesso all'inizio di dicembre dal tribunale di sorveglianza di Perugia, dovendo espiare la pena residua di un anno e 12 giorni di reclusione, relativa a un condanna per i reati di incendio doloso e violazioni della normativa sulle armi, commessi nel 2011. Per lui, arresti domiciliari nella sua abitazione.

E. Prio.