Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

La mappa della paura. Quella per un'emergenza che specie in questo periodo estivo, con le case lasciate disabitate dalle famiglie ancora in vacanza, diventa più sentita che in altri periodi dell'anno: quella dei furti. Un'emergenza che, come l'anno scorso di questi tempi, l'altra emergenza legata al coronavirus ha probabilmente fatto passare sottotraccia rispetto agli altri anni, ma la problematica esiste eccome. Ne sono testimoni i residenti di vari quartieri cittadini che da giorni, se non settimane, sono alle prese con questa problematica. E ne sono ulteriore conferma i super controlli che i carabinieri stanno mettendo in campo proprio in queste ore.

LE ZONE

La Settevalli fino a Pila, tutta l'area tra Montebello e San Martino in Campo, la zona di Villa Pitignano e Ponte Felcino, l'area intorno a Ferro di Cavallo e anche quella della Trinità: questa la mappa delle zone particolarmente a rischio, perché maggiormente colpite dalle bande di ladri in azione nel corso dell'estate e soprattutto da quando, dalla seconda metà di luglio, la maggior parte delle persone ha programmato ferie e giorni di vacanza.

Ci sono stati quartieri che per parecchi giorni hanno dovuto fare i conti con i raid da parte dei ladri: nella zona di Case Nuove i residenti hanno raccontato di essere stati in scacco di due ladri per almeno una ventina di giorni, con tanto di spari in aria da parte di un anziano ex carabiniere per mettere in fuga proprio uno dei banditi aggrappato alla sua finestra di casa. Un'emergenza che non sembra ancora definitivamente passata, se si considera che nelle ultime ore vari residenti hanno segnalato con piacere il passaggio di una pattuglia dei carabinieri per le strade del quartiere. Passaggi volti proprio a fornire una presenza che sia di rassicurazione per i residenti ma anche deterrente per i banditi in agguato.

SUPER CONTROLLI

Controlli del territorio disposti dal comando provinciale dei carabinieri di via Ruggia e che, oltre a cercare di coprire più zone cittadine e dell'hinterland possibile, sono volti anche a coprire più fasce orarie possibile. Questo nella convinzione che i furti non solo, con le case comunque libere e con un'attenzione principale da parte delle forze dell'ordine per le ore notturne, possano di fatto accadere anche nelle prime ore della mattinata o nel tardo pomeriggio ma anche e soprattutto perché fare prevenzione sul fronte furti significa non solo aumentare la presenza delle pattuglie ma anche cercare di intercettare certi movimenti sospetti. Magari di qualche basista che durante il giorno studia la zona ed eventualmente le case da indicare ai complici in cui colpire.

Un'attività sicuramente non facile, perché intercettare le bande dei furti è sicuramente per un'investigatore una delle attività più complesse e difficili da realizzare, ma che i carabinieri soprattutto in questa fase stanno mettendo in campo nel modo più capillare possibile.

Michele Milletti

